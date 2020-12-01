США за последние годы выделили более 250 миллионов долларов по программам прекращения эпидемии ВИЧ на Украине. Об этом 1 декабря говорится в сообщении Посольства США на Украине в Twitter

ВИЧ-позитивные украинцы в знак протеста покрасили в черный елку у Офиса президента © Скриншот из видео @HromadskeUA

«За последние 13 лет США вложили более 250 миллионов долларов в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине. Эти инвестиции укрепили систему здравоохранения Украины для противостояния ВИЧ и другим вызовам здоровью, даже во время трудностей», — говорится в сообщении.

Также дипломаты отметили, что поддерживают своевременное тестирование и лечение, позволяющее людям с ВИЧ жить полноценной жизнью. По данным украинских СМИ, по состоянию на начало 2020 года, на Украине проживает более 250 тысяч людей с ВИЧ.

Более 80 тысяч не знают о своем статусе. В 2019 году в Украине ВИЧ-инфекцию впервые обнаружили у 16405 человек, 60% из которых мужчины.