Королевский районный суд Житомира принял решение не продлевать меру пресечения в виде личного обязательства журналисту Василию Муравицкому, которого СБУ обвинила в государственной измене за публикации в СМИ своих статей

«Ну что, друзья. Опять маленькая победа! Сегодня я лишён всех мер пресечения. Впервые за три с половиной года» — написал журналист на своей странице в Facebook.

Его адвокат Андрей Гожый на своем сайте сообщил, что его подзащитный более не отягощен ни одной из мер пресечения и является абсолютно свободным человеком.

26 ноября в житомирском суде проходило очередное заседание в уголовном деле по обвинению журналиста в государственной измене, рассказал юрист.

Прокурор Житомирской областной прокуратуры Вадим Левченко ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде личного обязательства еще на два месяца.

«Стороной защиты были заявлены возражения и вскрыто ряд манипуляций со стороны прокуратуры и следствия, что ставило под сомнения главный принцип состязательности процесса — равенство сторон и обоснована возможность доступа к адвокатской тайне. Суд счел невозможным при таких условиях рассматривать вопрос об избрании (продлении) меры пресечения для Василия Муравицкого», —написал Гожый.

Срок личного обязательства Муравицкого истек 30 ноября 2020 года в 00:00. Утром 1 декабря в сопровождении своего адвоката журналист забрал изъятый загранпаспорт.

На данный момент, не смотря на продолжение слушаний, Василий Муравицкий является совершенно свободным человеком и не собирается покидать территорию Украины, рассказал адвокат.

Он уточнил, что его клиент будет добиваться оправдательного приговора в сфабрикованном против него деле и заниматься журналистской деятельностью.