Если Евросоюз введет анонсированные антибелорусские санкции, они могут стать той соломинкой, которая переломит хребет белорусской экономики. Об этом политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Жарихин объяснил, почему Белоруссии пока не следует опасаться санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Болкунца, если ЕС примет этот пакет, это будет означать закрытие всего рынка для поставок товаров из Белоруссии в Европу, и, соответственно, ни одна западная страна не будет инвестировать в Белоруссию.

«Не факт, что европейцы не пойдут на еще более жесткие меры вплоть до введения нефтяного эмбарго. Найти замену белорусским нефтепродуктам для Европы ничего не стоит. На рынке переизбыток этой продукции. Для Белоруссии это будет существенный удар», — сказал эксперт.

Он добавил, что также Канада обсуждает вопрос на уровне правительства о введении санкций в отношении калийных удобрений из Белоруссии. При этом политолог напомнил, что калийные удобрения дают очень приличный объем валютных поступлений в бюджет Белоруссии, и если санкции будут приняты, это тоже станет серьезным ударом по экономике республики, и спасать президента Александра Лукашенко Россия не будет.

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