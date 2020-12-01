Накануне сотрудники СБУ пришли с обысками в офисы Партии венгров Закарпатья, благотворительного фонда Эгана Эде и здание венгерского института в Береговом.
Петров назвал оскорбительными обвинения в том, что за следственными действиями в венгерских организаций стоит он.
Глава ОГА добавил, что, он как бывший контрразведчик, против примитивной грубой силы.
«У меня, как председателя ОГА, депутата Закарпатского областного совета, мотиваций расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, подвергнуть Украину скандалу международного уровня — точно нет», — сказал он.
При обысках СБУшники изъяли литературу, которая содержит призывы к созданию «Великой Венгрии» и этнической автономии венгров Закарпатья.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ вызвал посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, чтобы выразить недовольство действиями украинских силовиков.