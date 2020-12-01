«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе—апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», — приводит агентство слова вице-спикера BSH Мерле Мансфельд.
Чиновница подтвердила информацию о том, что работы по укладке трубопровода могут возобновиться 5 декабря — именно с этого периода действует актуальное разрешение ведомства.
Также она сказала, что, по имеющейся у BHS информации, трубоукладочные работы будет вести судно «Академик Черский».
В Nord Stream 2 AG 28 ноября объявили, что планируют в 2020 году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.
Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.
В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — 24 ноября отправился обратно в Калининград.