Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку трубопровода «Северный поток – 2» в немецких водах на декабрь, рассматривается заявка на продолжение работ в январе—апреле следующего года, сообщает РИА Новости 1 декабря со ссылкой на пресс-службу регулятора

«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе—апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», — приводит агентство слова вице-спикера BSH Мерле Мансфельд.

Чиновница подтвердила информацию о том, что работы по укладке трубопровода могут возобновиться 5 декабря — именно с этого периода действует актуальное разрешение ведомства.

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В Nord Stream 2 AG 28 ноября объявили, что планируют в 2020 году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.

В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — 24 ноября отправился обратно в Калининград.