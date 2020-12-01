Украинская певица София Ротару, по информации журналистов, решила продать недвижимость в Крыму, где исполнительница жила до 2014 года. По одним данным, сейчас Ротару проживает недалеко от Киева, по другим – в США. Тем временем риелторы показали ее недвижимость, сообщает Федеральное агентство новостей 1 декабря

Директор Ротару раскрыл «карантинные» гонорары звезд © CC0, Pixabay

«Это было 2 года назад. Там невысокие потолки – до 3 м, наверное, 2,6–2,8 м где-то. В городе есть разные типы домов: хрущевки, сталинки, грузинки и так далее, а это единственный дом в Ялте, насколько я знаю, который называется брежневкой, то есть этот дом строился во времена Леонида Брежнева», — сказал риелтор из Ялты Олег Дробитько и уточнил, что смотрят объект нечасто.

Сейчас у Ротару из собственности в Крыму имеется отель Villa Sofia, расположенный в самом центре знаменитой ялтинской набережной за скульптурой «Дама с собачкой». По словам местных жителей, в ноябре прошлого года гостиница закрылась на реновацию, но из-за пандемии так и не открылась, телефоны отеля выключены.

По слухам, в нем отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь Ротару в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры.

Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей. По информации журналистов, сейчас певица намерена продать Villa Sofia, чтобы больше не тратиться на содержание отеля. Стоимость оценивается в несколько миллионов долларов.

Кроме того, у артистки есть дом в поселке Никита под Ялтой, который находится в 10 минутах ходьбы от знаменитого Никитского ботанического сада. Несколько лет назад дом обворовали на сумму примерно в 5 миллионов рублей, после чего Ротару заявила, что, возможно, продаст его.

Местные жители утверждают, что у певицы в бухте Балаклава стоит еще и яхта с названием Sofia, про продажу которой в городе тоже ходят слухи.