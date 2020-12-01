Государственная инспекция Литвы по безопасности атомной энергетики обратилась к белорусским властям с просьбой предоставить детальную информацию об инциденте на БелАЭС в Островце. Об этом 30 ноября сообщает МИД Литвы

Экономист Зубец объяснил, кто на самом деле стоит за нападками на БелАЭС © belaes.by

Вместе с тем в Литве не отмечается повышение радиоактивного фона, поэтому оснований для беспокойства у граждан страны нет.

Ранее в Вильнюсе началась массовая выдача бесплатных йодсодержащих препаратов, которыми власти страны намереваются обеспечить миллион жителей республики.

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.

Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.