Речь идет о якобы неисправной резервной системе охлаждения реактора первого энергоблока АЭС. Эту информацию на сайте неправительственной организации «Экодом» опубликовало движение «Белорусская антиядерная кампания».
Вместе с тем в Литве не отмечается повышение радиоактивного фона, поэтому оснований для беспокойства у граждан страны нет.
Ранее в Вильнюсе началась массовая выдача бесплатных йодсодержащих препаратов, которыми власти страны намереваются обеспечить миллион жителей республики.
Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.
Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.