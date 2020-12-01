По его словам, сейчас Украина находится в глубоком экономическом кризисе, помочь выбраться из которого могут реструктуризация долгов и бюджетно-монетарная трансмиссия. При этом эксперт почеркнул, что эмиссионные должны идти на бюджетный дефицит, а потом разгоняться как инвестиции в социальный капитал.
«Я боюсь в данном случае одного — идея монетарно-бюджетной трансмиссии будет дискредитирована нынешней властью, что действительно включат частично печатный станок, но его настолько неумело используют, что это приведет исключительно к инфляционно-девальвационным последствиям, но не даст никакого экономического и социального эффекта», — отметил Кущ.
Ранее первый зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.