Украинские власти могут включить печатный станок, чтобы преодолеть экономический кризис, но так как это люди, которые видят станок впервые в жизни, они сделают только хуже. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

«Я боюсь в данном случае одного — идея монетарно-бюджетной трансмиссии будет дискредитирована нынешней властью, что действительно включат частично печатный станок, но его настолько неумело используют, что это приведет исключительно к инфляционно-девальвационным последствиям, но не даст никакого экономического и социального эффекта», — отметил Кущ.

Ранее первый зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.