Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости

Алиев заявил о попытках сорвать соглашения по Карабаху © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

«Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство», — сказал президент Азербайджана.

Так он отреагировал на принятие сенатом Франции резолюции, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорно-Карабахской республики и требование вывести из региона войска Азербайджана.