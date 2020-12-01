Он подчеркнул, что парламент Франции не имеет никакого отношения к вопросу Карабаха.
«Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство», — сказал президент Азербайджана.
Так он отреагировал на принятие сенатом Франции резолюции, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорно-Карабахской республики и требование вывести из региона войска Азербайджана.