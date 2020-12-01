Активистка Femen прославилась хулиганской выходкой 25 октября, когда чета Зеленских прибыла проголосовать на местных выборах. Она устроила перформанс: задрала юбку с надписью Zexist и показала пах зеленого цвета.
В эпатажном движении Femen позднее объяснили, что акция была нацелена против «президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин».
Охрана задержала хулиганку и доставила в Оболонское управление полиции. Был составлен протокол по статье 173-й Кодекса об административных нарушениях, после чего ее отпустили.
За мелкое хулиганство нарушительнице общественного порядка грозил штраф от 51 до 119 гривен, либо исправительные работы на два месяца (отчисление 20% заработка), либо общественные работы на срок от 40 до 60 суток.
В итоге суд вынес решение о выплате штрафа в 85 гривен (около 230 рублей).