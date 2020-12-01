Девушке из движения Femen, задравшей юбку на избирательном участке перед президентом Украины с супругой, назначен штраф. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко 1 декабря

Активистка Femen прославилась хулиганской выходкой 25 октября, когда чета Зеленских прибыла проголосовать на местных выборах. Она устроила перформанс: задрала юбку с надписью Zexist и показала пах зеленого цвета.

В эпатажном движении Femen позднее объяснили, что акция была нацелена против «президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин».

Активистка FEMEN обнажилась и залезла на шар Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko

За мелкое хулиганство нарушительнице общественного порядка грозил штраф от 51 до 119 гривен, либо исправительные работы на два месяца (отчисление 20% заработка), либо общественные работы на срок от 40 до 60 суток.

В итоге суд вынес решение о выплате штрафа в 85 гривен (около 230 рублей).