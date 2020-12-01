Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG возобновит прокладку трубопровода 5 декабря при помощи судна «Академик Черский», сообщило агентство Bloomberg 1 декабря

«Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский"», — приводит агентство слова официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

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В Nord Stream 2 AG 28 ноября объявили, что планируют в 2020 году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.

В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — 24 ноября отправился обратно в Калининград.