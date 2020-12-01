Представителей украинской власти интересует возможность наживы при заказе вакцины от коронавируса, поэтому сравнительно дешевая российская вакцина их не интересует. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Попросит ли Украина российскую вакцину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что российская вакцина может быть поставлена на Украину, если в этом примут участие официальные украинские лица. В ответ Минздрав Украины указал, что международные организации не подтвердили ее безопасность, поэтому Киев не будет ее закупать.

Рудяков отметил, что в вопросе закупки вакцины важную роль играет цена. По его данным, российская вакцина стоит $7 (532,6 рубля) за один флакон, которых необходимо два. То есть украинец смог бы приобрести ее примерно за $15-16 (1141,2-1217,3 рубля).

В то же время словацкие, польские, литовские и молдавские вакцины, которые украинские власти обещают своим гражданам, будут стоить не менее $40 (3043,3 рублей) за один флакон.

«Потому понятно, что, допустим, вакцина в Украину попадет, но с другой надписью на бутылочке, и представители власти, которые этим занимаются по профильной линии, сорвут куш огромный, а о том, чтобы спасать народ, власть не думает и думать не собирается», — заявил политолог.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа.

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