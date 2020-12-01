Инициатор законопроекта — депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина. Законопроект поддержал 301 народный депутат.
Законопроект предлагает признать отпуск по уходу за ребенком до трех лет равным правом его матери и отца и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины «Об отпусках».
Кроме того, предлагается ввести «одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней», которым сможет воспользоваться отец ребенка, рожденного в законном или гражданском браке, или бабушка/дедушка (или прочие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком), если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).
Также планируется внести в положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины «Об отпусках» пометку о праве на дополнительный отпуск работников обоих полов, имеющих несовершеннолетних детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.