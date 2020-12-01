Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3695 о праве мужчин на декретный отпуск по уходу за ребенком. Трансляция заседания велась в YouTube 1 декабря

Инициатор законопроекта — депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина. Законопроект поддержал 301 народный депутат.

Законопроект предлагает признать отпуск по уходу за ребенком до трех лет равным правом его матери и отца и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины «Об отпусках».

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Также планируется внести в положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины «Об отпусках» пометку о праве на дополнительный отпуск работников обоих полов, имеющих несовершеннолетних детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.