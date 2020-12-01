«Думаю, простые украинцы просто уже в отчаянии. Многие уже понимают, что сейчас идет как раз целенаправленный геноцид, в отличие от вызванного разными причинами голода начала 30-х годов прошлого века», — заявил он.
По словам философа, простых людей целенаправленно обрекают на вымирание. Так, он напомнил, что недавно многих украинцев лишили 400 гривен (1064 рублей), которые они получали на уход за людьми престарелого возраста.
«А тут еще про какой-то голодомор 30-х годов ХХ века до сих пор рассказывают», — возмутился Сифер-Седов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.