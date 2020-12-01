Власти Украины урезают и без того маленькие субсидии, обрекая людей на вымирание. Об этом философ Олег Сифер-Седов сказал в интервью изданию Украина.ру

Манчук: Украинский социальный геноцид прошел под мантры о советском Голодоморе © А. Манчук

По словам философа, простых людей целенаправленно обрекают на вымирание. Так, он напомнил, что недавно многих украинцев лишили 400 гривен (1064 рублей), которые они получали на уход за людьми престарелого возраста.

«А тут еще про какой-то голодомор 30-х годов ХХ века до сих пор рассказывают», — возмутился Сифер-Седов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.