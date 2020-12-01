В ближайшее время Украину, вероятно, ждет новый локдаун, то есть формат более жесткого карантина, предусматривающий серьезные ограничения во многих сферах. Как ожидается, Кабмин может принять такое решение уже на заседании в среду, 2 декабря.
Люди видят, подчеркнул эксперт, что эти методы не только неэффективны, но и несправедливы.
«Потому что оказывается, что в спортзалах заниматься нельзя, а в пивнухах и в ресторанах, которые принадлежат мэрам, депутатам, коронавирус как бы не распространяется. Это ведь всё люди видят. И делают выводы», — указал Гожый.
Говоря об итогах местных выборов, юрист добавил, что низкая явка избирателей, связанная с тем, что они не нашли, за кого бы проголосовать, способствовала прохождению в местные советы совершенно не лучших людей, а тех, кто, например, сумел быстренько организовать избирательные карусели.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.