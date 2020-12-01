Украинское государство не знает, что делать с коронавирусом, а те действия, которые оно предпринимает, можно назвать «дурацкими». Об этом рассказал украинский адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый: Зеленский – это Порошенко с вытекшей тормозной жидкостью © Facebook, Андрей Гожый

Люди видят, подчеркнул эксперт, что эти методы не только неэффективны, но и несправедливы.

«Потому что оказывается, что в спортзалах заниматься нельзя, а в пивнухах и в ресторанах, которые принадлежат мэрам, депутатам, коронавирус как бы не распространяется. Это ведь всё люди видят. И делают выводы», — указал Гожый.

Говоря об итогах местных выборов, юрист добавил, что низкая явка избирателей, связанная с тем, что они не нашли, за кого бы проголосовать, способствовала прохождению в местные советы совершенно не лучших людей, а тех, кто, например, сумел быстренько организовать избирательные карусели.

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