Вакцина от коронавируса не прибудет в Молдавию ранее пасхальных праздников, то есть до мая 2021 года. Об этом в эфире телеканала TV 8 заявил премьер-министр страны Ион Кику, передает РИА Новости

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Сейчас на заключительном этапе исследований несколько вакцин от разных производителей, Молдавия стоит в очереди за всеми. Мы ничего не заказывали, потому что заказы пока не принимаются,.. если рассуждать реалистично, то, я думаю, что раньше Пасхи вакцины не будет ни у нас, ни в мире», — считает Кику.

По его словам, поставки препарата Кишинев обсуждает с Венгрией, Россией и прибалтийскими республиками.

Власти Молдавии 30 ноября ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 января. В стране закрыты развлекательные заведения и действует масочный режим.