С начала пандемии коронавирусом в Молдавии заболели свыше 107 тысяч человек, более 2,3 тысячи скончались.
«Сейчас на заключительном этапе исследований несколько вакцин от разных производителей, Молдавия стоит в очереди за всеми. Мы ничего не заказывали, потому что заказы пока не принимаются,.. если рассуждать реалистично, то, я думаю, что раньше Пасхи вакцины не будет ни у нас, ни в мире», — считает Кику.
По его словам, поставки препарата Кишинев обсуждает с Венгрией, Россией и прибалтийскими республиками.
Власти Молдавии 30 ноября ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 января. В стране закрыты развлекательные заведения и действует масочный режим.