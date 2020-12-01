Атака президента Украины Владимира Зеленского на Конституционный суд свидетельствует о том, что в последнее время ситуация стала хуже, чем при его предшественнике Петре Порошенко. Об этом рассказал украинский адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый: Зеленский – это Порошенко с вытекшей тормозной жидкостью © Facebook, Андрей Гожый Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Зеленский не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.

Эксперт считает, что Зеленский скатился в какую-то «маразматическую» агрессивную, антироссийскую и антиукраинскую риторику и занимает такую крайне правую позицию, что порой пугаешься.

«Это как бы не то, что реинкарнация Порошенко, это Порошенко, у которого вытекла тормозная жидкость, вот так можно сказать. Особенно то, что Зеленский сейчас творит по отношению к Конституционному суду, угрожает какими-то кровавыми разборками, переворотом… И это притом что Конституционный суд принял законное решение. Что-то очень неконстркуктивное и нерациональное в конторе Зеленского происходит, а может быть, и в голове», — категоричен Гожый.

Если рассматривать всё в комплексе, добавил юрист, то Зеленский с треском проиграл местные выборы, рейтинг у него падает, при этом экономическая ситуация в стране ухудшается, а государство не знает, что делать с коронавирусом.

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