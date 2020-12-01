У НАТО нет никаких интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости 1 декабря

«Нет никаких интересов НАТО в Черном море, кроме как создавать угрозу национальной безопасности России. И поэтому нашим ответом этой агрессивной Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских вооружённых сил в регионе», — сказал Бальбек.

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Так что пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель наперехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса — они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен нарастить военное присутствие в Черном море. По его словам, регион Черного моря имеет для НАТО стратегическую важность. Также он указал на то, что альянс тесно сотрудничает в этом регионе с двумя своими партнерами — Грузией и Украиной.