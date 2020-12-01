«Нет никаких интересов НАТО в Черном море, кроме как создавать угрозу национальной безопасности России. И поэтому нашим ответом этой агрессивной Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских вооружённых сил в регионе», — сказал Бальбек.
Депутат также отметил, что раз Россия для НАТО — агрессор, «то и они для нас никакие не партнёры, а значит, все наши действия по отношению к разведывательным силам НАТО, к кораблям, несущим ударное ракетное вооружение, абсолютно оправданы и адекватны».
«Так что пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель наперехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса — они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам», — добавил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен нарастить военное присутствие в Черном море. По его словам, регион Черного моря имеет для НАТО стратегическую важность. Также он указал на то, что альянс тесно сотрудничает в этом регионе с двумя своими партнерами — Грузией и Украиной.