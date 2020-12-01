В Полтаве 16-летний подросток, занимающийся боксом, ударил на остановке мужчину, отчего тот упал на брусчатку и позднее скончался, не приходя в сознание. О происшествии рассказали в передаче "Свидетель" на НТН 30 ноября

В сюжете сообщается, что 11-классник устроил избиение при свидетелях еще в середине октября. При этом он снимал происходящее на видео, называя себя представителем «Нацдружин», а затем запись оказалась в соцсетях.

Подросток набросился на остановке транспорта в Киевском районе города на выглядящего нетрезвым мужчину с обвинениями в наркотической зависимости. Выяснилось, что так занимающийся тайским боксом школьник решил «попрактиковаться».



В Киеве представители ВО «Свобода» избили трех полицейских © Simon Peter Tiu / flickr

«Школьник? Несовершеннолетний? Значит, можно убивать любого пьяного? За такое зверство — на пожизненное», «Несовершеннолетний садист, решил свои боевые навыки на беззащитном практиковать, убийца», «Опять "нацдружинник"… понять и простить — онижедети», — отметили пользователи сети в комментариях к видео.

Подросток признал вину, сейчас его поместили под ночной домашний арест. За «убийство по неосторожности» ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.