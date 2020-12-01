В случае краха Америки одни ее страны-сателлиты будут слабеть, а другие будут становиться еще более агрессивными. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Реджепа Эрдогана.

«Будут возникать новые мелкие наполеоны. Я не знаю, хорошо это или плохо. Однополярный мир все равно не состоялся… Глядя на то, как сейчас Америка хромает, страны будут стремиться к большей самостоятельности», — подчеркнула Нарочницкая.

По ее словам, у Америки еще надолго сохранятся политические, финансовые и прямые военные рычаги, но ни один рычаг не вечен, и будут предприниматься попытки создать резервную валюту и выйти хотя бы частично из плена мировых финансовых институтов.

Пока американцам удается это сдерживать, но это все равно тенденции будущего, и то, что происходит в самих Соединенных Штатах, подрывает возможности Вашингтона, заключила политолог.

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