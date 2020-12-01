Эксперт отметила, сейчас идет развал самой идеи глобального управления, когда великие державы не могут контролировать политику во всех уголках мира, о чем свидетельствует политика турецкого президента Реджепа Эрдогана.
«Будут возникать новые мелкие наполеоны. Я не знаю, хорошо это или плохо. Однополярный мир все равно не состоялся… Глядя на то, как сейчас Америка хромает, страны будут стремиться к большей самостоятельности», — подчеркнула Нарочницкая.
По ее словам, у Америки еще надолго сохранятся политические, финансовые и прямые военные рычаги, но ни один рычаг не вечен, и будут предприниматься попытки создать резервную валюту и выйти хотя бы частично из плена мировых финансовых институтов.
Пока американцам удается это сдерживать, но это все равно тенденции будущего, и то, что происходит в самих Соединенных Штатах, подрывает возможности Вашингтона, заключила политолог.
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