Германия рассчитывает сотрудничать с Россией в вопросе импорта водорода, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Его слова приводит РИА Новости 1 декабря

«Германия рассчитывает налаживать сотрудничество со всеми странами, которые имеют потенциал для получения водорода из возобновляемых источников, в том числе и с Россией. У России есть такой потенциал и в сфере производства, и в транспортировке», — заявил министр в обращении к участникам Российско-германского сырьевого форума, посвященного перспективам водородной энергетики.

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При этом экономика Германии, по его мнению, в последние годы проходит фазу «зеленой революции», переходя на возобновляемые и более экологичные источники энергии.

Учитывая внутренний спрос, Германии не хватит собственных ресурсов, и нужен будет импорт таких источников энергии, добавил министр.

Напомним, к 2050 году Евросоюз намерен стать «климатически нейтральным», для чего откажется от ископаемых видов топлива, в том числе от газа, угля, нефти и нефтепродуктов. Их собираются заменить возобновляемыми видами энергии, в том числе водородным топливом.