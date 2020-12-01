«Германия рассчитывает налаживать сотрудничество со всеми странами, которые имеют потенциал для получения водорода из возобновляемых источников, в том числе и с Россией. У России есть такой потенциал и в сфере производства, и в транспортировке», — заявил министр в обращении к участникам Российско-германского сырьевого форума, посвященного перспективам водородной энергетики.
По словам Альтмайера, у России есть богатый опыт работы с водородными технологиями, а также хорошо развитая инфраструктура газопроводов.
При этом экономика Германии, по его мнению, в последние годы проходит фазу «зеленой революции», переходя на возобновляемые и более экологичные источники энергии.
Учитывая внутренний спрос, Германии не хватит собственных ресурсов, и нужен будет импорт таких источников энергии, добавил министр.
Напомним, к 2050 году Евросоюз намерен стать «климатически нейтральным», для чего откажется от ископаемых видов топлива, в том числе от газа, угля, нефти и нефтепродуктов. Их собираются заменить возобновляемыми видами энергии, в том числе водородным топливом.