Эпидемиологическая ситуация не позволит провести в январе следующего года Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Белоруссии. Об этом 1 декабря сообщила Федерация хоккея республики

Эксперт сказал, что будет с Белоруссией, если Лукашенко повторит судьбу Януковича © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — говорится в сообщении.

Хоккейный турнир на призы Александра Лукашенко проходил ежегодно в Минске с 2005 года.

Команда действующего президента завоевывала главный приз турнира 13 раз. За всю историю соревнований на лед в Минске выходили представители 30 стран.