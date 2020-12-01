В Белоруссии с начала пандемии зарегистрировали 137 тысяч случаев коронавируса, в том числе свыше 1,6 тысячи за минувшие сутки.
«Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — говорится в сообщении.
Хоккейный турнир на призы Александра Лукашенко проходил ежегодно в Минске с 2005 года.
Команда действующего президента завоевывала главный приз турнира 13 раз. За всю историю соревнований на лед в Минске выходили представители 30 стран.