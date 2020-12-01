Эксперт уточнила, что эти традиционные христианские ценности составляют семья, церковь и государство.
«Мы заявили, что те же однополые браки будем считать отклонением от нормы. Я работаю в Европе, и я это знаю», — подчеркнула Нарочницкая.
По ее словам, англосаксонские страны сегодня, поняв, что им не удалось добиться тотального развала России в 90-е годы, сегодня пытаются выстроить целый пояс нестабильности вокруг ее границ, о чем свидетельствуют перевороты на Украине, в Грузии, в Молдавии и в Киргизии.
Комментируя процессы в США, политолог добавила, что России нужно учиться на чужих ошибках и не допускать явлений, которыми могут воспользоваться внешние силы, а также не бояться, что ее назовут консерватором, не желающим прогресса.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.