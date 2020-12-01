Россию приговорили к поношению не после Крыма, а после того, как за несколько лет до этих событий устами президента и парламента она заявила, что будет защищать традиционные христианские ценности. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Мы заявили, что те же однополые браки будем считать отклонением от нормы. Я работаю в Европе, и я это знаю», — подчеркнула Нарочницкая.

По ее словам, англосаксонские страны сегодня, поняв, что им не удалось добиться тотального развала России в 90-е годы, сегодня пытаются выстроить целый пояс нестабильности вокруг ее границ, о чем свидетельствуют перевороты на Украине, в Грузии, в Молдавии и в Киргизии.

Комментируя процессы в США, политолог добавила, что России нужно учиться на чужих ошибках и не допускать явлений, которыми могут воспользоваться внешние силы, а также не бояться, что ее назовут консерватором, не желающим прогресса.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.