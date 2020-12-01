Он предостерег заразившихся вирусной инфекцией от приема антибиотиков при лёгкой форме заболевания.
«Надвигающаяся пандемия антибиотикорезистентности (сопротивления антибиотикам. — Ред.)… станет абсолютной реальностью через полтора-два года и будет настоящей проблемой: микробы ведь никуда не денутся, а чувствительных к тому же азитромицину, с которого всё начиналось, уже не будет. И это гораздо серьёзнее коронавирусной или любой другой инфекции», — рассказал врач.
Мацкеплишвили подчеркнул, что для излечения от вирусных инфекций принимать антибиотики бессмысленно. Он пояснил, что их назначают лишь в случае риска развития дополнительной бактериальной инфекции, а также при некоторых хронических заболеваниях — диабете, раке и т.д.
При этом особенно стоит остерегаться самолечения по «безумным схемам», которые распространяют в сети, отметил врач.