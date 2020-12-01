Миру в скором времени угрожает пандемия антибиотикорезистентности - нечувствительности микробов к лекарственным препаратам из-за частого их назначения пациентам. Об этом рассказал российский кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в комментарии «Царьграду» 1 декабря

Он предостерег заразившихся вирусной инфекцией от приема антибиотиков при лёгкой форме заболевания.

«Надвигающаяся пандемия антибиотикорезистентности (сопротивления антибиотикам. — Ред.)… станет абсолютной реальностью через полтора-два года и будет настоящей проблемой: микробы ведь никуда не денутся, а чувствительных к тому же азитромицину, с которого всё начиналось, уже не будет. И это гораздо серьёзнее коронавирусной или любой другой инфекции», — рассказал врач.

Комаровский рассказал правду об антибиотиках © Facebook, Евгений Комаровский

При этом особенно стоит остерегаться самолечения по «безумным схемам», которые распространяют в сети, отметил врач.