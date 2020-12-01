Многие эксперты в России полагают, что среди окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко хватает лиц, готовых продать его с потрохами, как его украинского коллегу Виктора Януковича. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Не случайно, подчеркнула эксперт, когда Лукашенко почувствовал, что теряет власть, он снова обратился за помощью к России.

«Не случайно, когда Лукашенко прижало, он опять побежал к России. Но он и Россию утомил своей непредсказуемостью. Его даже некоторые борзописцы как-то назвали славянским Эрдоганом», — отметила Нарочницкая.

При этом, по ее мнению, даже если принять концепцию оппозиции о том, что Лукашенко не мог набрать столько голосов, то она бы ни за что не поверила, что Светлана Тихановская набрала больше 50%.

Чтобы вывести Белоруссию из политического кризиса, нужно очень осторожно и грамотно провести какие-то реформы, в том числе политической системы, чтобы отвлечь общество от иррационального вселенского ниспровергательства к рассмотрению конкретных изменений.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.