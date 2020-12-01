Миссия поздравила Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки.
«Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко рассказал, что конотопский завод «Авиакон» впервые получил контракт с агентством НАТО и взял два вертолета в ремонт. Также он отметил, что самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности за границей являются ракеты и радары.