Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам. Об этом 1 декабря сообщила миссия Украины при НАТО в Twitter

Главнокомандующий ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем © Скриншот ICTV

«Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко рассказал, что конотопский завод «Авиакон» впервые получил контракт с агентством НАТО и взял два вертолета в ремонт. Также он отметил, что самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности за границей являются ракеты и радары.