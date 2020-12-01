На каналах «МАТЧ Премьер» и «МАТЧ! Страна» будут транслироваться матчи Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру

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