Поскольку УЕФА считает Крым «особой футбольной территорией», футболисты полуострова не имеют выхода на международные и всероссийские состязания.

«Первый прорыв в этом смысле произошел в студенческом футболе!» — сообщил телеграм-канал Украина.ру.

Российский футбол усилился популярным украинцем
Российский футбол усилился популярным украинцем
© РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
В эфире федеральных спортивных каналов сегодня можно посмотреть матчи с участием студентов вузов Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Трансляции:

14:00 КубГУ (Краснодар) — ЮФУ (Ростов-на-Дону);

16:30 КФУ (Симферополь) — ДГТУ (Ростов-на-Дону).

Также матчи будут транслироваться на Youtube-канале НСФЛ.