Поскольку УЕФА считает Крым «особой футбольной территорией», футболисты полуострова не имеют выхода на международные и всероссийские состязания.
«Первый прорыв в этом смысле произошел в студенческом футболе!» — сообщил телеграм-канал Украина.ру.
В эфире федеральных спортивных каналов сегодня можно посмотреть матчи с участием студентов вузов Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.
Трансляции:
14:00 КубГУ (Краснодар) — ЮФУ (Ростов-на-Дону);
16:30 КФУ (Симферополь) — ДГТУ (Ростов-на-Дону).
Также матчи будут транслироваться на Youtube-канале НСФЛ.