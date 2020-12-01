По его словам, вариант с временной приостановкой работы всей сферы развлечений, торговли промышленными товарами и ресторанного бизнеса на период рождественско-новогодних праздников приведет к тому, что бюджет страны недополучит привычные поступления.
«Один месяц локдауна грозит нам потерей 2% ВВП. Если он будет в декабре, это усилит падение ВВП с прогнозируемых 5% примерно до минус 6,5-7%. Если же полный локдаун продлится и в январе, быстрого восстановления экономики уже не будет», — заявил Кущ.
По его словам, также неизбежно пострадают даже «защищенные статьи», то есть пенсии и другие социальные выплаты. В лучшем случае эти выплаты поступят к абонентам с задержкой.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует также падение розничной торговли минимум на 20% по сравнению с прошлым годом и сокращение реальных зарплат (на фоне роста номинальных) — до 10%.
Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что, несмотря на работу в локдаун аграриев и крупных промышленных предприятий непрерывного цикла (а именно они являются основными плательщиками налогов в бюджет), малый бизнес прогнозируемо пострадает, а обещанная властями выплата в 8 тысяч гривен (около 20 тыс. рублей) на каждого ФЛП ситуацию не спасет.
Также эксперты отмечают, что введение карантинных ограничений не может не сказаться на валютном курсе, — гривна непременно подешевеет по сравнению с долларом.
Полный локдаун на Украине могут ввести с 23 декабря. Окончательного решения пока нет.