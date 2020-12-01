Новый локдаун на Украине в связи с пандемией коронавируса ударит по ВВП и валютному курсу страны. Об этом 1 декабря экономический эксперт Алексей Кущ рассказал в комментарии «112 Украина»

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Один месяц локдауна грозит нам потерей 2% ВВП. Если он будет в декабре, это усилит падение ВВП с прогнозируемых 5% примерно до минус 6,5-7%. Если же полный локдаун продлится и в январе, быстрого восстановления экономики уже не будет», — заявил Кущ.

По его словам, также неизбежно пострадают даже «защищенные статьи», то есть пенсии и другие социальные выплаты. В лучшем случае эти выплаты поступят к абонентам с задержкой.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует также падение розничной торговли минимум на 20% по сравнению с прошлым годом и сокращение реальных зарплат (на фоне роста номинальных) — до 10%.

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что, несмотря на работу в локдаун аграриев и крупных промышленных предприятий непрерывного цикла (а именно они являются основными плательщиками налогов в бюджет), малый бизнес прогнозируемо пострадает, а обещанная властями выплата в 8 тысяч гривен (около 20 тыс. рублей) на каждого ФЛП ситуацию не спасет.

Также эксперты отмечают, что введение карантинных ограничений не может не сказаться на валютном курсе, — гривна непременно подешевеет по сравнению с долларом.

Полный локдаун на Украине могут ввести с 23 декабря. Окончательного решения пока нет.