Чтобы вывести Белоруссию из политического кризиса, нужно очень осторожно и грамотно провести какие-то реформы, в том числе политической системы. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять государство при новой Конституции. Он также сказал, что никогда не допустит, чтобы, «принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».

Эксперт подчеркнула, что необходимо отвлечь белорусское общество от иррационального вселенского ниспровергательства к рассмотрению конкретных изменений, хотя эта задача будет весьма сложна.

«Будет жаль, если в Белоруссии тоже начнется хаос. Все-таки зарплаты там платили. Вот эта столичная молодежь — она сытая. И в Москве, и в Минске все кафе и рестораны забиты молодыми людьми. Только у них почему-то есть деньги. Они должны понимать, что в руках этого протеста судьба других людей, у которых есть семьи, у которых должна быть работа и крыша над головой. Видимо, их пока ничему не учит пример других стран, которые в революционном угаре потом упали в пропасть нищеты и рабства», — считает Нарочницкая.

Политолог добавила, что выступает за эволюцию, за реформу, за взаимодействие элит и различных враждующих групп, а также за нахождение компромисса, чтобы не подвергнуть кошмару жизни миллионов людей.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.