На свежем снимке звезда позирует на фоне листвы в голубом бикини, подчеркивающем все достоинства фигуры исполнительницы, а в комментарии к записи артистка пошутила о том, как ее узнают на пляже.
«Подслушано утром: — Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла!!! (с вафлей во рту) Тиффани и не снились такие завтраки», — написала Астафьева.
«Даша уже не та», «Я вас в ресторане вообще по вашему парню узнала. Он просто маску не надел, непослушный», «Даша дорогая… очень прошу, делайте снимки нормального качества, айфон это не фото — это кошмар для глаз», — оценили подписчики тропический образ певицы.
Помимо классических пляжных фото Астафьева выкладывает в сети видео, как она занимается серфингом.