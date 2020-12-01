Украинская певица Даша Астафьева отдыхает в Доминиканской республике на берегу Карибского моря, откуда с удовольствием делится фото и видео со своими поклонниками. Очередной пост появился на ее странице в Instagram 30 ноября

Украинская ведущая нашла «отголосок советских времен» за столом © Фреймут/Инстаграм

«Подслушано утром: — Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла!!! (с вафлей во рту) Тиффани и не снились такие завтраки», — написала Астафьева.

«Даша уже не та», «Я вас в ресторане вообще по вашему парню узнала. Он просто маску не надел, непослушный», «Даша дорогая… очень прошу, делайте снимки нормального качества, айфон это не фото — это кошмар для глаз», — оценили подписчики тропический образ певицы.

Помимо классических пляжных фото Астафьева выкладывает в сети видео, как она занимается серфингом.