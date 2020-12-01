Военнослужащий одной из воинских частей ВСУ в Краматорске Донецкой области попал под следствие после того, как едва не сжег своего сослуживца. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР)

ВСУ: армия, опасная для своего народа © AP, Evgeniy Maloletka

Мужчина избил коллегу и начал его душить, а затем облил смазкой для бензопил и поджег зажигалкой. Добычей ВСУшника стали 9,5 тысячи гривен (более 25 тысяч рублей).

Пострадавшего госпитализировали в больницу Торецка (бывший Дзержинск) с черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Уголовное дело возбуждено по статьям 406 УК Украины («Нарушение уставных отношений») и 187 («Нападение с целью завладения чужим имуществом»).

Контрактника поместили под стражу без права внесения залога. За решеткой он может провести до семи лет.

Ранее сообщалось, как украинский военный в Донбассе спьяну застрелил сослуживца и выдал преступление за суицид.