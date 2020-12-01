По версии следствия, 44-летний водитель, проходивший службу по контракту в зоне Операции объединенных сил, попытался ограбить своего товарища.
Мужчина избил коллегу и начал его душить, а затем облил смазкой для бензопил и поджег зажигалкой. Добычей ВСУшника стали 9,5 тысячи гривен (более 25 тысяч рублей).
Пострадавшего госпитализировали в больницу Торецка (бывший Дзержинск) с черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.
Уголовное дело возбуждено по статьям 406 УК Украины («Нарушение уставных отношений») и 187 («Нападение с целью завладения чужим имуществом»).
Контрактника поместили под стражу без права внесения залога. За решеткой он может провести до семи лет.
Ранее сообщалось, как украинский военный в Донбассе спьяну застрелил сослуживца и выдал преступление за суицид.