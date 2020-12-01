«В данных запросах речь не шла о неких прямых финансовых дотациях. Прежде всего запрашивалась возможность привлечения авиакомпаниями и отраслевыми предприятиями доступных стабилизационных кредитов под меньшую процентную ставку у коммерческих банков», — пояснили в авиакомпании.
Отмечается, что в результате компания не получила от государства не только ответа, но и каких-либо подвижек в решении актуализированных нами вопросов. К настоящему времени также не поступало компенсаций расходов по эвакуационным рейсам, которые выполнялись авиакомпаниями в начале весеннего локдауна.
В июле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» из-за временного прекращения деятельности во время карантина получила 60 млн долларов убытков и вынуждена была постепенно сократить 900 сотрудников.
При этом в МАУ отметили, что выйти из убытка будет возможно только после восстановления полноценной работы компании на докризисном уровне либо при условии получения государственной поддержки по аналогии с перевозчиками стран Европы.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.