Авиакомпания-монополист «Международные авиалинии Украины» (МАУ) направила запросы властям о необходимости поддержки как МАУ, так и авиационной отрасли Украины в целом. Об этом 1 декабря сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе компании

«В данных запросах речь не шла о неких прямых финансовых дотациях. Прежде всего запрашивалась возможность привлечения авиакомпаниями и отраслевыми предприятиями доступных стабилизационных кредитов под меньшую процентную ставку у коммерческих банков», — пояснили в авиакомпании.

Отмечается, что в результате компания не получила от государства не только ответа, но и каких-либо подвижек в решении актуализированных нами вопросов. К настоящему времени также не поступало компенсаций расходов по эвакуационным рейсам, которые выполнялись авиакомпаниями в начале весеннего локдауна.

В июле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» из-за временного прекращения деятельности во время карантина получила 60 млн долларов убытков и вынуждена была постепенно сократить 900 сотрудников.

Авиакомпания Коломойского МАУ закрывает пять зарубежных представительств © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.