При этом вначале водитель в состоянии алкогольного опьянения создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. Отказавшись остановиться по требованию патрульных, он попытался скрыться на большой скорости.
«Для остановки транспортного средства в соответствии с п. 7 ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейские применили табельное огнестрельное оружие — открыли огонь по колесам машины нарушителя. Заблокировали движение и остановили автомобиль», — говорится в сообщении.
Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 56-летний киевлянин, по результатам анализа содержание алкоголя в его крови составило 1,64 промилле.
По факту нарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.