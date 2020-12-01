В селе Гатное Киево-Святошинского района правоохранители еле смогли задержать нарушающего ПДД водителя авто. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области 1 декабря

При этом вначале водитель в состоянии алкогольного опьянения создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. Отказавшись остановиться по требованию патрульных, он попытался скрыться на большой скорости.

«Для остановки транспортного средства в соответствии с п. 7 ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейские применили табельное огнестрельное оружие — открыли огонь по колесам машины нарушителя. Заблокировали движение и остановили автомобиль», — говорится в сообщении.

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По факту нарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.