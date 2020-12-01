Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации рассказал о попытках сорвать перемирие в Нагорном Карабахе и пообещал жесткий ответ. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости

Алиев объявил жителей Карабаха гражданами Азербайджана © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Алиев не уточнил, кто подразумевается под «некоторыми».

Азербайджанский лидер пообещал продемонстрировать «жесткую позицию» в ответ на все попытки нарушить договоренности. Однако, по его словам, в целом режим прекращения огня соблюдается, несмотря на единичные случаи обстрелов с армянской стороны.

Сегодня в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана согласно трехсторонним соглашениям о прекращении боевых действий, заключенным между Ереваном, Москвой и Баку. Азербайджанские силы зашли в последний, Лачинский, район. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы.

Турция также участвует в процессе урегулирования Карабахского конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители Анкары не входят в миротворческую миссию.