«Это соглашение <…> некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение», — заявил он.
Алиев не уточнил, кто подразумевается под «некоторыми».
Азербайджанский лидер пообещал продемонстрировать «жесткую позицию» в ответ на все попытки нарушить договоренности. Однако, по его словам, в целом режим прекращения огня соблюдается, несмотря на единичные случаи обстрелов с армянской стороны.
Сегодня в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана согласно трехсторонним соглашениям о прекращении боевых действий, заключенным между Ереваном, Москвой и Баку. Азербайджанские силы зашли в последний, Лачинский, район. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы.
Турция также участвует в процессе урегулирования Карабахского конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители Анкары не входят в миротворческую миссию.