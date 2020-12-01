Криклий заявил, что транспорт должен продолжать работать, «так как это артерия в первую очередь для экономики, для поддержки деловой активности».
«Я лично буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим. На сегодня не планируются какие-либо ограничения в движении транспорта. Городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать!» — написал он.
Также министр отметил, что внутренние перелеты отменять не будут, а в случае с международным авиасообщением следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов.
Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.