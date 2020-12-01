Министерство инфраструктуры Украины в случае введения локдауна в стране будет настаивать на работе транспорта. Об этом 1 декабря заявил глава ведомства Владислав Криклий в Facebook

Криклий заявил, что транспорт должен продолжать работать, «так как это артерия в первую очередь для экономики, для поддержки деловой активности».

«Я лично буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим. На сегодня не планируются какие-либо ограничения в движении транспорта. Городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать!» — написал он.

Также министр отметил, что внутренние перелеты отменять не будут, а в случае с международным авиасообщением следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

Аваков пошел на риск: зачем могущественный министр выступил за полный локдаун © avakov.com

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов.

Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.