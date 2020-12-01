Продюсеры комедийного сериала «Сваты», съемки очередного сезона которого сейчас ведутся, приоткрыли тайну и показали фанатам несколько фрагментов со съемочной площадки. Ролики размещены в группе 7 сезона фильма в Instagram 1 декабря

Добронравов и Кравченко подрались на съемках — видео © svati.tv Татьяны Кравченко Валюха признается мужу Ивану, которого исполняет Федор Добронравов, в том, что все-таки сделала покупку, которую «надо забрать из автосалона».

«Ты что купила это чудовище?» — удивляется Будько.

Во втором ролике со съемочной площадки он уже грустит под звуки ливня в домике на детской площадке. Авторы паблика назвали видео «когда у тебя депрессия из-за очередной ерунды».

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7-го сезона, ожидается, что на экраны фильм выйдет в 2021 году.