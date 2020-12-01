В одном из видео героиня Татьяны Кравченко Валюха признается мужу Ивану, которого исполняет Федор Добронравов, в том, что все-таки сделала покупку, которую «надо забрать из автосалона».
«Ты что купила это чудовище?» — удивляется Будько.
Во втором ролике со съемочной площадки он уже грустит под звуки ливня в домике на детской площадке. Авторы паблика назвали видео «когда у тебя депрессия из-за очередной ерунды».
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7-го сезона, ожидается, что на экраны фильм выйдет в 2021 году.