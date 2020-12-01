Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 декабря посетит с рабочим визитом Турцию. Об этом 1 декабря говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины

«2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии», — говорится в заявлении.

Программа визита предусматривает ряд двусторонних встреч с официальными представителями Турции, в частности, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

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Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы. Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.