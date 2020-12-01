«2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии», — говорится в заявлении.
Программа визита предусматривает ряд двусторонних встреч с официальными представителями Турции, в частности, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Отмечается, что основной темой заседания, которое пройдет в режиме видеоконференции, станет укрепление безопасности в регионе Черного моря. Министр представит инициативу президента Украины «Крымская платформа».
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы. Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.