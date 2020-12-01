«Либо "вонзим меч в северного медведя", как говорил кто-то из националистов, либо "мы все братья". Кстати, между братьями часто бывает вражда. Это тоже одна из причин раскола между нами», — пояснила эксперт.
Нарочницкая также отметила, что сегодняшний конфликт между Россией и Украиной не уникален в том смысле, что во время религиозных войн, когда одни и те же немцы шли войной друг на друга, была уничтожена почти треть населения Центральной Европы.
«А война в Югославии? Хорваты были окатоличены венграми в 13 веке, сербы остались православными, а боснийцы были исламизированы. Одна территория, один народ, один язык, но разные геополитические ориентации», — добавила политолог.
Тем не менее, подчеркнула собеседница издания, рано или поздно должно наступить какое-то отрезвление и возникнуть какая-то рациональная струя.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.