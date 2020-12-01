И русским, и украинцам, и белорусам свойственен идейный радикализм. Им неинтересно что-то корректировать. Им нужно изменить все на 180 градусов. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Нарочницкая также отметила, что сегодняшний конфликт между Россией и Украиной не уникален в том смысле, что во время религиозных войн, когда одни и те же немцы шли войной друг на друга, была уничтожена почти треть населения Центральной Европы.

«А война в Югославии? Хорваты были окатоличены венграми в 13 веке, сербы остались православными, а боснийцы были исламизированы. Одна территория, один народ, один язык, но разные геополитические ориентации», — добавила политолог.

Тем не менее, подчеркнула собеседница издания, рано или поздно должно наступить какое-то отрезвление и возникнуть какая-то рациональная струя.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.