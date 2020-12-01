Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает введение локдауна угрозой для выживания города и Украины в целом. Об этом он объявил в прямом эфире в Facebook 30 ноября

По мнению Марцинкива, введение локдауна в ближайшее время окончательно добьет малый и средний бизнес.

«Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками, предприниматели заработают те средства, на которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в течение января — марта. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время», — обратился он к властям.

Астролог сказал, когда Украину ждет локдаун Андрей Садовый заявил, что в преддверии Рождества в городе «особая атмосфера», поэтому никакие запреты действовать не будут.

В ноябре на Украине действует карантин выходного дня, против которого также выступил ряд мэров областных центров. Точные сроки и условия введения локдауна пока неизвестны.