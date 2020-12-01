С нагорнокарабахским конфликтом покончено, безопасность в регионе будет гарантировать азербайджанская армия. Об этом 1 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к нации, передает «Интерфакс»

Алиев назвал исторической победой итоги военной операции ВС Азербайджана, в результате которой под контроль Баку перешли спорные районы.

«Сейчас нагорнокарабахского конфликта нет. Если кто-то думает, что этот конфликт продолжается, он ошибается. Сегодня люди, проживающие в Нагорном Карабахе, являются гражданами Азербайджана. Еще раз хочу сказать, что они увидят, что их жизнь в рамках единого азербайджанского государства будет хорошей», — сказал азербайджанский лидер.

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

По его словам, Баку будет решать в Карабахе вопросы логистики и энергобезопасности. В настоящее время ведется строительство железной дороги между городами Барды и Агдамом. Эта магистраль облегчит проезд до столицы НКР Степанкерта, которую азербайджанцы называют Ханкенди.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, 25-го — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.