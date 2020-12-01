По словам чиновника, отделение полностью подготовили к приему пациентов. Но в нем нет лифта. Его планируют установить в январе, а до тех пор работники ГСЧС будут помогать заносить больных на второй этаж.
«Мы договорились с ГСЧС, они выделят наряды, которые смогут помогать в том случае, если будет доставляться тяжелый больной или человек, которому трудно подниматься на второй этаж», — сказал Пастух.
Около недели назад Харьковская областная государственная администрация сообщила, что местная инфекционная больница заполнена на 100%, а в регионе наблюдается критическая ситуация с больными.