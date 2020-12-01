Офтальмологическое отделение харьковской областной больницы с 1 декабря начало принимать больных с COVID-19. Об этом заявил замглавы Харьковской обладминистрации Тарас Пастух, передает Суспільне

Коронавирус: украинский астролог рассказал, какому знаку зодиака грозит опасность © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

«Мы договорились с ГСЧС, они выделят наряды, которые смогут помогать в том случае, если будет доставляться тяжелый больной или человек, которому трудно подниматься на второй этаж», — сказал Пастух.

Около недели назад Харьковская областная государственная администрация сообщила, что местная инфекционная больница заполнена на 100%, а в регионе наблюдается критическая ситуация с больными.