Управляемые извне ведомства используют ресурсы, которые должны аккумулироваться в руках Министерства здравоохранения. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Пресс-секретарь Зеленского сообщила о возможности полного локдауна © REUTERS, Gleb Garanich Давид Арахамия сообщил, что вероятность введения на Украине полного локдауна составляет 90%.

В свою очередь, Рудяков уверен в этом на 120%, так как у власти, по его словам, нет других вариантов показать, что она работает. Он отметил, что система здравоохранения, которая должна была быть подготовлена к новой вспышке коронавируса за период весеннего локдауна, так и не была приведена в состояние готовности.

Политолог добавил, что осложняет ситуацию и то, что в украинской системе охраны здоровья сложилась параллельная система внешнего управления.

«Есть Министерство охраны здоровья, и есть две организации — это Центр общественного здоровья и Национальная служба здравоохранения Украины, которые представляют собой инструменты внешнего управления. Поэтому даже то, что могло бы делать министерство, в такой ситуации не может сделать, потому что параллельно ресурсами распоряжаются другие организации, которые связаны с внешними центрами», — пояснил Рудяков.

Он подчеркнул, что если бы ресурсы были сконцентрированы в руках одного ведомства, которое эффективно бы ими управляло, то Украина могла бы избежать необходимости вводить новый локдаун.

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