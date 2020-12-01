Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина 1 декабря

Сообщается, что стороны обсудили совместные инвестиционные проекты, открытие зоны свободной торговли (ЗСТ) и строительство жилья для крымских татар.

Премьер-министр заявил, что заключение соглашения о ЗСТ значительно увеличит товарооборот между Украиной и Турцией и выведет двусторонние торговые отношения на новый уровень. Также он отметил, что в ближайшее время состоится третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства.

Кроме того, стороны обсудили вопрос строительства жилья для крымских татар, покинувших Крым после референдума о присоединении полуострова к РФ.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос согласования локаций строительства жилья и количества квартир по каждой из них для подготовки финальной версии соответствующих меморандума и соглашения. Ожидаем скорейшего согласования их текстов для начала реализации этого важного проекта», — сказал Шмыгаль.

Турция хочет достроить украинский Ан-225 «Мрия» © commons.wikimedia.org, Dmitry A. Mottl Фуат Октай заявил о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании «аннексии» Крыма.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создается формат «Крымская платформа», инициатива которого уже обговорена с представителями «ЕС, Турции и другими партнерами».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.