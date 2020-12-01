Комплексная проверка органов управления территориальной обороны Могилевской области стартовала в Белоруссии, первый этап продлится по 18 декабря, сообщает РИА Новости 1 декабря со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики

«Стартовала комплексная проверка органов управления территориальной обороны Могилевской области. Соответствующее распоряжение вручил начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич руководству Могилевского областного исполнительного комитета. Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря», — цитирует агентство сообщение белорусского ведомства.

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«Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления территориальных войск позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать территориальные войска и подготовить их к выполнению задач по предназначению», — приводит пресс-служба МО слова Матиевича.

Он отметил также, что на завершающем этапе комплексной проверки будет проведено командно-штабное учение с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области Белоруссии.