«Стартовала комплексная проверка органов управления территориальной обороны Могилевской области. Соответствующее распоряжение вручил начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич руководству Могилевского областного исполнительного комитета. Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря», — цитирует агентство сообщение белорусского ведомства.
Сам Матиевич рассказал, что в Могилевской области приступили к формированию трех штабов районов территориальной обороны и трех батальонов территориальных войск. По его словам, эта проверка — самая масштабная с момента образования территориальных войск.
«Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления территориальных войск позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать территориальные войска и подготовить их к выполнению задач по предназначению», — приводит пресс-служба МО слова Матиевича.
Он отметил также, что на завершающем этапе комплексной проверки будет проведено командно-штабное учение с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области Белоруссии.