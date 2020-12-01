Эксперт отметила, что когда Зеленский приходил к власти, то в обществе была усталость от предыдущего президента, но реальных рычагов влияния у него все равно не было.
«В смысле финансов Украина в плену у МВФ. Если вдруг начнут заниматься социальной сферой, последует окрик от спонсоров. Здесь системный кризис. Очень печально за этим наблюдать. Украинская элита занимается возбуждением ненависти к России. Но разве это может решить проблемы собственно Украины?» — задается вопросом Нарочницкая.
По ее словам, украинским властям в отношениях с Россией нельзя позволять идеологии парализовать полностью политику, нужно торговать и нужно взаимодействовать.
Политолог добавила, что даже Советский Союз не был настолько идеологически зашоренным, потому что все равно пытался торговать с «капиталистическим Западом» и пытался поддерживать достойный уровень рабочих взаимоотношений.
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