Когда украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, серьезные специалисты не верили в то, что у него получится изменить ситуацию в стране к лучшему. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«В смысле финансов Украина в плену у МВФ. Если вдруг начнут заниматься социальной сферой, последует окрик от спонсоров. Здесь системный кризис. Очень печально за этим наблюдать. Украинская элита занимается возбуждением ненависти к России. Но разве это может решить проблемы собственно Украины?» — задается вопросом Нарочницкая.

По ее словам, украинским властям в отношениях с Россией нельзя позволять идеологии парализовать полностью политику, нужно торговать и нужно взаимодействовать.

Политолог добавила, что даже Советский Союз не был настолько идеологически зашоренным, потому что все равно пытался торговать с «капиталистическим Западом» и пытался поддерживать достойный уровень рабочих взаимоотношений.

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