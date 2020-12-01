Украинским историкам следовало бы раскрутить образ Владимира Мономаха как связующего исторического звена с Европой, но вместо этого они сфокусировались на казачестве. Об этом философ Олег Сифер-Седов сказал в интервью изданию Украина.ру

День в истории. 19 мая: скончался князь-«половцебойца» Владимир Мономах © Public domain

Сифер-Седов напомнил, что ровно за 900 лет до современного Майдана-2013 аналогичное событие происходило в Киеве в 1113 году. Были народные волнения, вызванные социальной несправедливостью, и тогда киевляне позвали князя Владимира Мономаха возглавить государство, после чего были почти прекращены княжеские междоусобицы, и, по мнению историков, наступил самый успешный период в истории Киевской Руси.

По мнению философа, именно образ Мономаха мог бы объединить запад и восток Украины, а затем цельную Украину — с Европой.

«Даниил Галицкий, почитаемый на западной Украине, — потомок Владимира Мономаха по старшей линии Мономаховичей. И он также был великим князем Киевским в 1240 году. Да мало ли еще с кем бы нас объединил этот образ — как опорный. Женой Мономаха и матерью, бабушкой и прабабушкой последующих Мономаховичей была принцесса Англии Гита Уэссекская, а по линии Мономаха — родственники из Византии и Швеции… Вот на уровне корней надо бы и объединяться с Европой», — заявил он.

При этом Сифер-Седов посетовал, что вместо этого «соросо-проплаченные» украинские историки ухватились за казаков как за опорный образ, обрезав тем самым украинцам великие исторические европейские корни.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.