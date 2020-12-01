«Со Всемирным днем домашних животных! Очень жаль, что не могу вместить в пост всех членов нашей домашней звериной семьи. А ещё сегодня День секса, но это уже совсем другая история», — написала певица.
«Почти как на ковчеге», «Можно фото и ко дню секса», — пошутили подписчики.
Помимо привычных всем попугая и двух собак пород дог и шпиц у Камалии есть еще лошади и сокол. Известно, что часть животных появилась в семье артистки из приюта, пример тому — глухой дог Алар и несколько лошадей, которых собирались отправлять на мясо по окончании спортивной карьеры.
Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура.