Украинская певица Камалия шокировала поклонников обилием и разнообразием животных, живущих вместе с артисткой, ее мужем-миллиардером и двумя их дочерьми. Соответствующий пост в Instagram она разместила 30 ноября

«Со Всемирным днем домашних животных! Очень жаль, что не могу вместить в пост всех членов нашей домашней звериной семьи. А ещё сегодня День секса, но это уже совсем другая история», — написала певица.

«Почти как на ковчеге», «Можно фото и ко дню секса», — пошутили подписчики.

Седокова призналась, что одинаково любит своих детей и песни © Седокова/Инстаграм

Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура.