Религиозное Объединение мусульман в Польше подготовило и обнародовало календарь на Новый год 2021, в котором изображены крымские мечети, подписанные как Российская Федерация. Фото календаря 30 ноября разместил член исполнительного комитета так называемого Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов в Facebook

Нашли виноватого? Мог ли Киев вернуть силой Крым © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк «Искренне надеюсь, что это некоммерческая акция, действие неинформированного редактора, которое издательство пропустило в спешке», — написал Усейнов. Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы. Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.