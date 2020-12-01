В календаре размещены изображения мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму. Все они подписаны как находящиеся в России.
«Искренне надеюсь, что это некоммерческая акция, действие неинформированного редактора, которое издательство пропустило в спешке», — написал Усейнов.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы.
Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.