Украина изучает вопрос введения санкций в отношении известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его директора в связи с возможным участием в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом 30 ноября сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook

«Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму — сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе», — написал Щерба.

Нашли виноватого? Мог ли Киев вернуть силой Крым © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Вольфу Приксу и пытался отговорить его от проекта. По данным Щербы, Прикс не прислушался.

«На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего иного, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с (Владимиром) Путиным», — подчеркнул Щерба.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы.

В октябре переговоры по Крыму анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что платформа призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал об этой инициативе еще в июле.