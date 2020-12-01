В Белоруссии усиливается раскол между обществом и государством. Об этом в комментарии Радио Sputnik рассказал шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семён Уралов

Резолюция Европарламента: ударить «публицистикой» по Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Семена Уралова, нынешняя ситуация станет новой "нормальностью" для Белоруссиии, которая будет продолжаться до первых конкурентных выборов или референдума

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.